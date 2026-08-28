Szef MF Andrzej Domański poinformował, że w projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego. Z TK przekazano informację ws. projektu dochodów i wydatków Trybunału, która nie spełnia wymogów ustawowych – zaznaczyła wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Również premier Donald Tusk zapytany przez dziennikarzy o nieujęcie dochodów i wydatków TK w projekcie budżetu na 2027 r. powiedział, że „to co wysłano do ministra finansów, nie spełniało podstawowych wymogów prawnych”.

– I z naszego punktu widzenia po prostu nie otrzymaliśmy dokumentu, który pozwalałby nam przekazać środki budżetowe dla tego ciała, które niektórzy nazywają Trybunałem Konstytucyjnym – dodał premier, który krótko rozmawiał z dziennikarzami opuszczając siedzibę KPRM po posiedzeniu rządu.

Podczas piątkowego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 r. Teraz zostanie on przekazany do Sejmu.

Na konferencji po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów szef MF poinformował m.in., że projekcie budżetu na 2027 r. oraz w uzasadnieniu do niego, nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego. – Plan dochodów i wydatków TK nie został skutecznie dostarczony do ministra finansów i gospodarki celem włączenia go do ustawy budżetowej – powiedział Domański.

– Nie otrzymaliśmy planu dochodu i wydatków TK, zatem nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma – powiedział później Domański, odpowiadając na pytanie, czy w przyszłorocznym budżecie nie będzie finansowania dla Trybunału.

Jak wyjaśniła wiceminister finansów Hanna Majszczyk, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, minister finansów włącza do projektu przedstawianego Radzie Ministrów plan dochodów i wydatków TK, przekazany przez tę instytucję.

Majszczyk zaznaczyła, że do ministra finansów przekazana została informacja „niespełniająca wymogów wynikających z przepisów o pracach przed Trybunałem, które wyraźnie stanowią, że plan dochodów i wydatków to jest plan przyjęty, przez Zgromadzenie Ogólne sędziów”.

– Nie mamy prawa tworzyć tego budżetu samodzielnie, w związku z tym (…) nieujęty jest ten plan – powiedziała.