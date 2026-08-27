Reportaż „Uwalniam się od ciebie” autorstwa Małgorzaty Nabel-Dybaś ze Studia Reporterów Kukułcza 1 został zakwalifikowany do Konkursu Reportaży Audio 36. Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” w Łodzi.

„Uwalniam się od ciebie” to wstrząsający zapis przemocy psychologicznej rozgrywającej się za zamkniętymi drzwiami. Autorka przez półtora roku pracowała nad sprawą, realizując również poświęconą jej serię podcastów.

Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” jest organizowany w Łodzi od 1990 roku. To interdyscyplinarne wydarzenie, którego najważniejszą częścią są konkursy filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych i reportaży audio poświęconych zagrożeniom kondycji współczesnego człowieka.

36. edycja Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” odbędzie się w Łodzi w dniach 14–18 października 2026 roku.