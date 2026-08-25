Jak literatura promuje region? Od szlaków literackich po spotkania z autorami – turystyka literacka zyskuje w Polsce coraz większą popularność. O łączeniu pasji do książek z odkrywaniem miejsc porozmawiam z zielonogórską pisarką Martą Maciejewską oraz Łukaszem Kozłowskim z Niesamowitego Lubuskiego.