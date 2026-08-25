Magdalena Gryska jest artystką wizualną zajmującą się malarstwem, rysunkiem i sztukami video…a także zachęcaniem innych do tworzenia.

Oderwać głowę od codzienności, być w harmonii z naturą, zmierzyć się z procesem twórczym, zabrać ze sobą emocje i wspomnienia. To plan kilkudniowego spotkania w jej domu nad Pliszką. Jest wypełniony gwarem przyjacielskich rozmów, dyskusji o sztuce, pracy nad kolażem, enkaustyką i innymi technikami malarskimi. Spotkanie grupy kobiet zaangażowanych w proces tworzenia w malowniczych Kosobudkach zaowocowało szeregiem oryginalnych prac pełnych wrażliwości, zachwytów, ciekawości i piękna.

Zdjęcia: Barbara Krupa-Kapuśniak, Dorota Jędruch- Witkowska i autorka.