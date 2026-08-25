W Zielonej Górze rozpoczęła się akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci sprawdzają między innymi przejścia dla pieszych oraz drogi w rejonie placówek oświatowych. Mówi młodszy aspirant Anna Baran, oficer prasowy zielonogórskiej policji:

Wnioski z lustracji mogą są przekazywane właściwym zarządcom dróg i innym podmiotom odpowiedzialnym za infrastrukturę. Pierwsze dni września oznaczają zwiększony ruch w rejonie szkół, a także lekcje z dziećmi na temat bezpieczeństwa:

Policjanci rekomendują, aby rodzice wspólnie z dzieckiem, przeszli trasę do szkoły i wskazali miejsca, w których należy zachować szczególną ostrożność.

Anna Baran była gościem Rozmowy o 9.00.