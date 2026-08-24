W dwóch ważnych miejscach w Gorzowie zmieniła się dziś organizacja ruchu.

Chodzi o rondo Barlineckie, gdzie dobiega już końca budowa pierwszego etapu północnej obwodnicy miasta oraz Trasę Nadwarciańską, gdzie drogowcy rozpoczęli wymianę nawierzchni asfaltowej.. Jak te zmiany wpłynęły na ruch drogowy w Gorzowie i czy kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami? Reporterki Radia Gorzów sprawdzają, jak dziś jeździ się po mieście. W centrum miasta jest Magdalena Pawłowska:

Elżbieta Kobelak przejechała przez Rondo Barlineckie:

Przypomnijmy drogowcy zapewniają, że na rondzie Barlineckim to już jest ostatnia faza prac przed otwarciem jego i pierwszej części północnej obwodnicy Gorzowa, aż do nowego ronda przy ul. Kazimierza Wielkiego.