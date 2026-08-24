Niebezpieczne jazdy na hulajnogach. Zielonogórska policja alarmuje, że w ostatnim czasie doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji. To np. jazda nastolatków na jednym kole. Do takiego zdarzenia doszło m.in. na ul. Zachodniej. Dodatkowo użytkownik jednośladu, widząc radiowóz zdecydował się na ucieczkę, przez ul. Francuską i Bułgarską, a następnie jechał w kierunku placu zabaw tak, aby radiowóz nie miał możliwości dojazdu.

Był to 14-latek, który na końcu schował się w zaroślach. Mówi Katarzyna Świerkowska-Teska, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego zielonogórskiej policji:

Mieszkańcy, którzy poruszają się hulajnogami, często rozwijają za duże prędkości. To nawet 70 kilometrów na godzinę:

Według przepisów, minimalny wiek do jazdy hulajnogą elektryczną po drogach publicznych to 13 lat. Dzieci poniżej 13 lat mogą jeździć tylko w strefie zamieszkania (np. po osiedlowych alejkach) i wyłącznie pod opieką dorosłych. Nastolatki w wieku 13–18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy.