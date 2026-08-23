Żużlowcy Gezet Stali Gorzów wygrali na własnym torze z PRES Grupą Deweloperską Toruń 52:38 w meczu 14. kolejki PGE Ekstraligi. Nikt w tej rywalizacji nie zdobył punktu bonusowego, a takowy dałby Gorzowianom 5. miejsce po rundzie zasadniczej. Ostatecznie Stal skończyła na 6. pozycji.

Początek był dosyć wyrównany. W pierwszym biegu toruńską parę Norick Bloedorn-Patryk Dudek zdołał przedzielić jedynie Paweł Przedpełski. Ostatni metę minął debiutujący w gorzowskich barwach Charles Wright. W wyścigu młodzieżowców Gorzowianie szybko odrobili starty i po dwóch gonitwach było 6:6. Dodajmy, że w pierwszej odsłonie biegu juniorów na tor upadł Antoni Kawczyński, a arbiter nakazał powtórkę w Trzeci bieg na remis. W czwartej gonitwie Stal zwyciężyła 4:2 i wyszła na 13:11. Triumfował Adam Bednarz, przed Mikkelem Michelsenem, Oskarem Paluchem i Antonim Kawczyńskim.

Piąty i szósty bieg na remis. W piątym biegu na tor upadł Bloedorn, a z powtórki został wykluczony Wright. Po sześciu gonitwach było 19:17. Siódmy bieg Gorzowianie wygrali podwójnie. Para Bednar-Przedpełski była szybsza od Sajfutdinowa i Duchińskiego. Po II seriach startów Stal prowadziła już 24:18.

Gorzowianie wygrali ósmy wyścig podwójnie i wyszli na +10. Thomsen z młodym Paluchem nie dali szans Bloedernowi i Michelsenowi. Było 29:19. Dziewiąty bieg to 4:2 dla Torunian. Triumfował Dudek, przed Bednarem, Lambertem i Przedpełskim. Stal odpowiedziała 4:2 i po III seriach startów prowadziła 35:25.

IV seria dla Gorzowian, którzy dokonali w niej rzeczy – przed tym meczem, wydawało się – niemożliwej. Mianowicie odrobili 14-sto punktową stratę z MotoAreny. Jedenasty bieg na remis. Dwunasty to 4:2 dla Stali. Paluch poradził sobie z Lambertem, zaś Korun przyjechał przed Duchińskim. Natomiast w trzynastej gonitwie Thomsen z Bednarem nie dali szans Bloedornowi oraz Sajfutdinowowi. Stal wyszła na 47:31 i w dwumeczu prowadziła 85:83! Zwycięstwo z bonusem dawało Gorzowianom 5. miejsce po rundzie zasadniczej i możliwość wyboru rywala w fazie play-down.

Czternasty wyścig to podwójne zwycięstwo Torunian. Michelsen i Dudek byli szybsi od Przedpełskiego i Pollestada. O wszystkim decydowała ostatnia gonitwa. W niej Gorzowianie wygrali, ale tylko 4:2. Parę Thomsen-Bednar przedzielił Lambert, a ostatni przyjechał Bloedorn. Ostatecznie nikt nie zgarnął bonusa i Stal obeszła się smakiem.

Punkty dla Stali: Przedpełski 7+1, Bednar 11+1, Wright 0, Szymko ns, Thomsen 12+1, Paluch 10+1, Kordun 4, Pollestad 8+2.

Dla PRES-u: Dudek 6+1, Lambert 11, Bloedorn 7, Michelsen 9, Sajfutdinow 3, Kawczyński 2, Duchiński 0, Derek ns.