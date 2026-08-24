Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Marzena Pulik-Sowińska p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Marzena Pulik-Sowińska p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty
Więcej broni dla Ukrainy, mocniejsza obrona powietrzna i dalsza presja na Rosję. To najważniejsze tematy dzisiejszego spotkania przywódców ponad 30...
30 sierpnia w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze - Ochli odbędzie się finał wojewódzki konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki...
Szef Zondacrypto Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów donosi Onet. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej...
O nowych projektach pomocowych realizowanych w Stowarzyszeniu Baba opowiedzą przedstawicielki organizacji
Polacy mieszkający przed wojną w Babimoście aktywnie bronili się przed germanizacją. Dbały o to polskie stowarzyszenia, między innymi biblioteki Towarzystwa...
Kolejnym gościem audycji jest Mateusz Kaja - lekarz stomatolog.
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