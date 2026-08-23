Pia Skrzyszowska czasem 12,64 była trzecia w biegu na 100 m przez płotki podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Wygrała Amerykanka Alaysha Johnson – 12,52, przed Jamajką Megan Simmonds – 12,62.

To dla mnie intensywny czas. Niedawno wróciłam z mistrzostw Europy w Birmingham. W piątek startowałam w Lozannie i całą sobotę byłam w podróży, ale nie mogło mnie zabraknąć w Chorzowie. Atmosfera jest niesamowita. 12,64 to dobry wynik, jak na tę część sezonu

– powiedziała Skrzyszowska na antenie TVP Sport.

Fajdek szósty w rzucie młotem

Paweł Fajdek. Fot. PAP/Adam Warżawa

Paweł Fajdek zajął szóste miejsce w konkursie rzutu młotem. Wojciech Nowicki był siódmy. Wygrał mistrz olimpijski Ethan Katzberg z Kanady.

Katzberg triumfował wynikiem 82,92. Drugi Niemiec Merlin Hummel rzucił 81,25. Trzeci był mistrz Europy Bence Halasz z Węgier – 79,44. Polscy młociarze przegrali walkę z zagranicznymi gwiazdami. Fajdek w najlepszej próbie uzyskał 76,44, a Nowicki – 72,92.

Konkurs rzutu młotem kobiet wygrała mistrzyni olimpijska Camryn Rogers z Kanady – 77,09. Dalsze miejsca zajęły Amerykanka DeAnna Pryce – 75,23 i Włoszka Sara Fantini – 71,95. Aleksandra Śmiech wynikiem 67,50 uplasowała się na piątej pozycji.

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Konkurs pchnięcia kulą wygrał mistrz Europy Leonardo Fabbri z Włoch – 22,08. Za nim uplasowali się Amerykanie Jordan Geist – 21,96 i Joe Kovacs – 21,86. Konrad Bukowiecki wynikiem 20,32 zajął 10. miejsce.

Zawody zaliczające się do cyklu Diamentowej Ligi potrwają do godziny 18. Startują w nich największe gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki.