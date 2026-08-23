W Drzonkowie zakończył się turniej tenisa stiołowego XV Mini Drzonków Cup. W imprezie wystąpiło 400 zawodników z całej Polski, a także z Kazachstanu, Niemiec, Litwy i Holandii.

Na podium nie zabrakło przedstawicieli naszego województwa, a w turnieju drużynowym żaczek wygrały zawodniczki Gorzovii:

Triumfatorzy w turnieju drużynowym:

Juniorzy: Alan Bryk i Dawid Staniowski (ZKS Drzonków) Juniorki: Maja Zarzycka – Maja Sokołowska (ZKS)

Kadeci: Miłosz Grocholski (ZKS) – Wojciech Flaumenhaft (Rzeszów) Kadetki: Małgorzata Poręba – Amelia Bukowska

Młodziczki: Oliwia Kubiak – Antonia Dyk Młodzicy: Bagdaulet Nurzhan – Zanggar Abdimazhit (Kazachstan)

Żaczki: Zuzanna Matusik – Mia Pawko (Gorzovia) Żacy: Gregor Gutzeit – Arne Krause (Niemcy)

Gry podwójne Maja Sokołowska i Ilona Buhai

Open Krzysztof Michno – Nazar Solodkyi (ZKS)

Indywidualnie:

Juniorki U-19: 1. Kira Kolling (Niemcy) Kadetki: Martyna Zarzycka (Nowy Dwór Mazowiecki) Młodziczki U13: Alicja Ogiela Błażejczyk (UKS Zduny), Open: Igor Medvedev (Kazachstan)

Więcej o turnieju Mini Drzonków Cup w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód.