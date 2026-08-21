51 milionów złotych będzie kosztowało zaprojektowanie, a później budowa nowego mostu na Odrze w Nowej Soli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315. Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał już wykonawcę.
– Obecny most ma już ograniczoną nośność, co groziło wprowadzeniem zakazu wjazdu dla pojazdów ciężarowych – mówi marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski:
Jak będzie wyglądał nowy most? O tym Marcin Ogorzałek, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:
Ponad dwa miliony złotych do inwestycji wyłożyła z własnego budżetu Nowa Sól. Mówi prezydentka miasta Beata Kulczycka:
W najbliższych latach w Lubuskiem powstać mają jeszcze dwa mosty na Odrze – w Pomorsku, a później Połęcku, gdzie obecnie kursują promy.
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