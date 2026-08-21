51 milionów złotych będzie kosztowało zaprojektowanie, a później budowa nowego mostu na Odrze w Nowej Soli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315. Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał już wykonawcę.

– Obecny most ma już ograniczoną nośność, co groziło wprowadzeniem zakazu wjazdu dla pojazdów ciężarowych – mówi marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski:

Jak będzie wyglądał nowy most? O tym Marcin Ogorzałek, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Ponad dwa miliony złotych do inwestycji wyłożyła z własnego budżetu Nowa Sól. Mówi prezydentka miasta Beata Kulczycka:

W najbliższych latach w Lubuskiem powstać mają jeszcze dwa mosty na Odrze – w Pomorsku, a później Połęcku, gdzie obecnie kursują promy.