Jutro w Świebodzinie odbędzie się turniej piłki ręcznej w którym zagrają dwa zespoły z Ligi Centralnej: AURUM Gorzów i MKS Nielba Wągrowiec, a także pierwszoligowe ekipy SKF KPR Sparty Oborniki Wielkopolskie i gospodarz turnieju Zew Świebodzin.
O rywalach mówi Kamil Nogajewski – szkoleniowiec Zewu:
Program turnieju:
10:00 – TS ZEW Świebodzin – Aurum Gorzów (spotkanie będzie jednocześnie finałem Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim)
12:00 – SKF KPR Sparta Oborniki – MKS Nielba Wągrowiec
14:00 – mecz o 3. miejsce