Jutro w Świebodzinie odbędzie się turniej piłki ręcznej w którym zagrają dwa zespoły z Ligi Centralnej: AURUM Gorzów i MKS Nielba Wągrowiec, a także pierwszoligowe ekipy SKF KPR Sparty Oborniki Wielkopolskie i gospodarz turnieju Zew Świebodzin.

O rywalach mówi Kamil Nogajewski – szkoleniowiec Zewu:

Program turnieju:

10:00 – TS ZEW Świebodzin – Aurum Gorzów (spotkanie będzie jednocześnie finałem Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim)

12:00 – SKF KPR Sparta Oborniki – MKS Nielba Wągrowiec

14:00 – mecz o 3. miejsce