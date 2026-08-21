Zajęcia ruchowe, nauka relaksacji, gry i zabawy to tylko część atrakcji, które czekają na uczestników Pikniku Zdrowej Głowy i Ciała.

Wydarzenie skierowane jest do dzieci, młodzieży i dorosłych – mówi Marta Krupa z Fundacji Today Tomorrow Together – Dzisiaj Jutro Razem, organizator wydarzenia:

Piknik odbędzie się jutro (sobota) w Parku Górczyńskim przy Fontannie Motylia,. Rozpocznie się o 14:00 i potrwa do 18:00.Udział bezpłatny. O godzinie 15.00 zaplanowano koncert Anny Porowskiej, a godzinę później Marcin Ciężki zaprosi publiczność do „Szkoły Magii profesora Serafina Miraż”. W programie są także występy Natalii Malarek, Alicji Jaworskiej i Hanny Korczyńskiej.