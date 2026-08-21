Po zwycięstwie w wyjazdowym spotkaniu z rezerwami Rakowa Częstochowa kibice trzecioligowych piłkarzy Stilonu Gorzów liczą na kolejne zwycięstwo.

Zadanie nie będzie jednak łatwe bo młoda drużyna Karola Gliwińskiego podejmie w sobotę o godz. 17.00 na stadionie przy ul. Olimpijskiej MKS Kluczbork.