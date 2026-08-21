W miejscowości Wilkanowo w gminie Świdnica stwierdzono, że woda nie nadaje się do spożycia. Mieszkańcy nie powinni m. in. myć owoców i warzyw pod bieżącą wodą oraz wykorzystywać jej do przygotowywania posiłków oraz kąpieli. Aktualnie wodę można używać wyłącznie do prac porządkowych.



Jedna z mieszkanek informuje, że sytuacja jest uciążliwa, ponieważ trwa dwa tygodnie:

Według informacji zamieszczonych przez gminę Świdnica o wodę zdatną do picia można się zaopatrzyć u sołtysa. Dodatkowo przy sali wiejskiej oraz boisku umieszczone są beczkowozy.

Wyniki badań mają dotrzeć w poniedziałek (24 sierpnia).