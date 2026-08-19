Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy poparła w środę (19 sierpnia) wniosek prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o powołanie Jewhenija Chmary na stanowisko ministra obrony Ukrainy. Podczas posiedzenia plenarnego za jego wyborem zagłosowało 312 deputowanych.

Przed głosowaniem Chmara przedstawił w wystąpieniu w parlamencie kluczowe priorytety swojej pracy: przejęcie inicjatywy strategicznej we wszystkich obszarach działań w wojnie z Rosją, terminowe dostawy broni na front oraz przejrzyste procedury zamówień publicznych.

Trzy priorytety nowego ministra

Mamy trzy kluczowe priorytety o równym znaczeniu. Są to: front i wzmocnienie sił zbrojnych, ludzie oraz rozwój przemysłu obronnego. A więc front. Chodzi o przejęcie inicjatywy strategicznej we wszystkich obszarach działań wojennych: na lądzie, na morzu, w powietrzu oraz w przestrzeni informacyjnej

– powiedział Chmara podczas swojego wystąpienia.

Podkreślił, że potrzeby frontu muszą szybko docierać do ministerstwa, a decyzje ministerstwa – na front.

Jak zaznaczył, szczególny nacisk należy położyć na uderzenia dalekiego i średniego zasięgu. Przypomniał, że seria udanych ukraińskich ataków na cele na terytorium Rosji „pokazała siłę współpracy Sił Obrony, producentów i instytucji państwowych”.

Ukraińskiej broni będzie więcej, a uderzenia będą coraz bardziej precyzyjne

– zapewnił.

Za priorytet i największą wartość Chmara uznał kapitał ludzki oraz życie i zdrowie żołnierzy.

Technologie są potrzebne, aby ukraiński obrońca miał przewagę, a ryzyko dla człowieka było ograniczone do minimum. Moim zadaniem jest bezpośredni kontakt z obrońcami. Słuchać dowódców, żołnierzy i rannych. Z własnego doświadczenia wiem również, że żołnierz jest zmotywowany, gdy czuje, że jest szanowany, otrzymuje odpowiednie szkolenie i ma sprawiedliwe zasady służby

– oznajmił.

Chmara z bogatą kartą

Chmara od początku wojny uczestniczył w działaniach bojowych i operacjach specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), wykonywał zadania w obwodach kijowskim i donieckim oraz kierował m.in. operacją specjalną wyzwolenia Wyspy Węży na Morzu Czarnym.

W 2016 r. Chmara został odznaczony przez prezydenta odznaką „Za udział w operacji antyterrorystycznej” (wojnie z prorosyjskimi tzw. separatystami w Donbasie, trwającej od 2014 r. – PAP), a w 2025 r. – Krzyżem Zasługi Bojowej. Jest także kawalerem Orderu „Za Odwagę” III stopnia oraz Orderu Bohdana Chmielnickiego III, II i I stopnia. W 2023 r. został awansowany na stopień generała brygady, a w 2024 r. – generała majora.

W sierpniu 2025 r. Chmara został mianowany szefem Centrum Operacji Specjalnych „A” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), a od stycznia do lipca 2026 r. tymczasowo pełnił obowiązki szefa SBU.

16 lipca Rada Najwyższa, na wniosek nowo mianowanego premiera Serhija Koreckiego, zatwierdziła skład Rady Ministrów Ukrainy. 20 lipca rząd powierzył tymczasowe pełnienie obowiązków ministra obrony Ukrainy Chmarze, którego prezydent Zełenski 17 lipca odwołał z funkcji szefa SBU oraz ze stanowiska dowódcy Centrum Operacji Specjalnych „A” SBU.

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Chmara został 21. ministrem obrony niepodległej Ukrainy – dziewiątym od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, trwającej od 2014 r., oraz piątym od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 r.

Chmara zastąpił na stanowisku Mychajła Fedorowa, który pełnił tę funkcję od 14 stycznia do 16 lipca 2026 r. i był najmłodszym ministrem obrony w historii Ukrainy. Dymisja Fedorowa, opowiadającego się za prowadzeniem wojny z użyciem zaawansowanych technologii, nastąpiła niespodziewanie, kilka dni po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego odwołania premierki Julii Swyrydenko i jej gabinetu ministrów.

23 lipca Zełenski poinformował, że zaproponował Fedorowowi kilka stanowisk, w tym funkcję wicepremiera ds. innowacji wojskowych. Portal Ukrainska Prawda przekazał, że Fedorow oświadczył, iż zgodzi się wyłącznie na przywrócenie go na stanowisko szefa resortu obrony. W Kijowie od miesiąca trwają protesty przeciwko odsunięciu Fedorowa z rządu.

We wtorkowym oświadczeniu, opublikowanym na platformie YouTube, Fedorow wyraził przekonanie, że Ukraina musi znaleźć bezpieczny i realistyczny mechanizm przeprowadzenia wyborów mimo wojny, ponieważ demokracja nie może być zakładnikiem Rosji. Wybory są ważnym elementem walki o wolność – ocenił.