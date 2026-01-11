Gmina Świdnica otrzyma pieniądze z urzędu marszałkowskiego, dzięki którym przeprowadzi rewitalizację budynku dawnej szkoły podstawowej w Koźli. Program przewiduje ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych na obszarze zdegradowanym gminy Świdnica oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rewitalizację przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji.

– Dzięki temu przeprowadzimy modernizację budynku dawnej szkoły w Koźli wraz z otoczeniem i adaptację obiektu na placówkę integracji międzypokoleniowej – tłumaczy Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, wójt Świdnicy.

W tym miejscu będą się też spotykać działacze ponad 30 działających w gminie Świdnica stowarzyszeń. Zagospodarowane zostanie też otoczenie byłej szkoły w Koźli, które stanie się namiastką parku, placu zabaw i miejsca rekreacji.

Całość będzie kosztować ponad 7,5 mln złotych, a dofinansowanie to prawie 3 miliony.