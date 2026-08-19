W rosyjskich przedszkolach i szkołach odbywają się ćwiczenia antyterrorystyczne z udziałem dzieci – poinformował we wtorek (18 sierpnia) rosyjski niezależny portal Meduza. W szkole pod Moskwą podczas ćwiczeń rannych zostało czterech nauczycieli.

Dwudniowe ćwiczenia antyterrorystyczne rozpoczęły się we wtorek (18 sierpnia). Placówki edukacyjne w różnych częściach kraju opublikowały w Internecie fotorelacje, na których widać dzieci.

W niektórych przypadkach wyprowadzano je na ulicę i chowano w pomieszczeniach technicznych. W innych przypadkach dzieci wraz z opiekunami zmuszano do położenia się twarzą do podłogi, »brano je jako zakładników« i celowano w niech z broni

– napisała Meduza.

Podczas ćwiczeń antyterrorystycznych w szkole we wsi Serkowo w obwodzie moskiewskim czterech nauczycieli odniosło obrażenia w wyniku wybuchu granatu hukowego.

Ćwiczenia antyterrorystyczne w przedszkolach i szkołach ogłosił tydzień temu rosyjski wiceminister edukacji Aleksandr Bugajew. Jak podały władze, w ramach ćwiczeń sprawdzane są działania nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników ochrony szkół i przedszkoli w przypadku porwania zakładników, podpalenia lub ataku dronów.

Meduza zauważyła, że w zapowiedziach władz nie wspominano o udziale dzieci w ćwiczeniach.

Bugajew zaznaczył, że to pierwszego tego typu ćwiczenia w przedszkolach, jednak – jak przypomniała Meduza – podobne odbyły się już w 2025 r.