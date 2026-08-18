Lata dwudzieste XX wieku w Nowym Orleanie. Miejsce jazzu, karnawału i śmierci.
20.30 Rozmowa z autorką
Wydawnictwo Replika
21.30 Wspomnienie o Joannie Rawik. Rozmowa z pisarką Agnieszką Cubałą
Lata dwudzieste XX wieku w Nowym Orleanie. Miejsce jazzu, karnawału i śmierci.
20.30 Rozmowa z autorką
Wydawnictwo Replika
21.30 Wspomnienie o Joannie Rawik. Rozmowa z pisarką Agnieszką Cubałą
Rząd zajmuje się na dzisiejszym posiedzeniu między innymi ustawą przyspieszającą realizacje inwestycji infrastrukturalnych. Ma ona mieć realny wpływ na poprawę...
Lubuska Perła Turystyczna i Lubuskie Odkrycie Roku – o te wyróżnienia mogą powalczyć regionalne produkty turystyczne. Trwa lokalny etap konkursu...
Szczypiorniści SMS-u Zielona Góra AZS UZ nie zagrają w kolejnym sezonie w II lidze. Klub póki co zrezygnował z udziału...
Sezon na festyny dożynkowe w pełni. W tę sobotę (22 sierpnia) wieś Słone w gminie Świdnica organizuje Gminne Święto Plonów....
Dwukrotny mistrz świata zagra w sezonie 2026/2027 w drużynie Cuprum Stilonu Gorzów Wielkopolski. Fabian Drzyzga, bo to oczywiście o nim...
90 osób ma szansę na rozpoczęcie służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. Kandydaci do służby stałej oraz kontraktowej mogą liczyć...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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