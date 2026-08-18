Działanie systemu kaucyjnego odczuwają finanse Inneko. Jak dowiedziało się Radio Gorzów, przychody ze sprzedaży surowców wtórnych spadły w gorzowskiej spółce od początku roku do kwietnia o prawie 43%. Dla instalacji takich jak Inneko oznacza to mniej surowca do odzysku i sprzedaży, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów funkcjonowania infrastruktury.

Po wprowadzeniu systemu kaucyjnego puszki i butelki plastikowe trafiają do automatów. Wcześniej mieszkańcy wrzucali je do żółtych pojemników. Inneko policzyło, że od stycznia do kwietnia spółka odnotowała wyraźny spadek ilości odpadów kierowanych do sortowania oraz mniejszą sprzedaż podstawowych frakcji PET. Inneko zaznacza jednak, że w tej chwili nie ma to wpływu na cenę, jaką za śmieci płacą mieszkańcy. Mówi Monika Piaskowska z Inneko:

Ceny surowców w przypadku poszczególnych frakcji PET spadły o ok. 29 – 50 proc. Do tego zmniejszyła się ilość odpadów, bo Inneko nie odbiera ich z części obsługiwanych wcześniej gmin. Niemniej spółka informuje, że to system kaucyjny najbardziej zmienił dotychczasowy model gospodarowania odpadami, ponieważ część najbardziej wartościowych opakowań została wyprowadzona z systemu komunalnego. Spółka zapowiada, że sytuacja będzie dalej monitorowana, szczególnie pod kątem ilości odzyskiwanych surowców oraz kosztów pracy i eksploatacji instalacji Inneko:

System kaucyjny działa w Polsce od października 2025 roku.