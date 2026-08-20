Szefowa Komisji Europejskiej odpowiada na apel prezydenta Ukrainy w sprawie obrony antybalistycznej. Ursula von der Leyen we wpisie w mediach społecznościowych podkreśliła, że Unia Europejska współpracuje z państwami członkowskimi i partnerami, aby wspierać ukraiński potencjał antybalistyczny.

„To najpilniejszy priorytet” – napisała szefowa Komisji. W jej ocenie Rosja przegrywa wojnę, którą sama rozpoczęła, więc odpowiada, atakując ludność i infrastrukturę cywilną.

W nocnym rosyjskim ataku na Kijów 12 osób zginęło, a około 40 zostało rannych. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie połączyli różne rodzaje pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów, dążąc do wyrządzenia jak największych szkód infrastrukturze cywilnej.

„Dopóki Ukraina nie będzie miała wystarczającej obrony antybalistycznej, Rosja nie będzie poważnie traktować rozmów o pokoju” – napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych.

„Robimy wszystko, aby zapewnić sobie tę ochronę. Jednak pocisków przechwytujących Patriot nie da się jeszcze zastąpić, a potrzebujemy ich każdego dnia. Każdy dodatkowy pocisk ratuje życie naszym ludziom” – dodał we wpisie. Podziękował też wszystkim, którzy to rozumieją i szukają sposobów, aby pomóc.

Siły Powietrzne Ukrainy nie zdołały przechwycić żadnego z pocisków balistycznych, których Rosja użyła w nocnym ataku. Według komunikatu Moskwa wystrzeliła około 40 pocisków balistycznych i manewrujących oraz 168 dronów. Przekazano, że jednostki obrony powietrznej zestrzeliły 145 dronów i większość pocisków manewrujących, ale nie zdołały przechwycić żadnego z pocisków balistycznych.