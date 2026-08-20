Biegają, pływają, jeżdżą na rowerach, prowadzą kilkudniowe charytatywne streamingi na żywo, organizują festyny i pieszo pokonują Polskę od Helu po Giewont czy Rysy.

35 chłopców chorych na dystrofię mięśniową Duchenne`a, dzięki ludziom dobrej woli i ogromnej determinacji rodziców, zbiera pieniądze na wyjazd do Dubaju. Kuracja genowa wyceniona jest na kilkanaście milionów złotych, a czas dla chorych dzieci nie jest łaskawy

Wśród nich jest dziewięciolatek z Sulechowa.

Antoś z mamą Agnieszką (fot. K. Wojciechowski)

To dla niego zielonogórzanin Marek Kmiotek przeszedł w lipcu kraj z północy na południe.

Wesprzeć zbiórkę można na portalu siepomaga.pl (Antek Maksajda).