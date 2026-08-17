Przekaz z Kremla to audycja w której prześwietlamy rosyjską propagandę. W pięciu odsłonach opowiemy o cechach charakterystycznych, celach i sposobach reagowania. Dzisiaj o tym jak rozpoznać przekaz z Kremla, mówi Maria Domańska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich i była szefowa biura politycznego naszej ambasady w Rosji: