Autorka pracowała nad sprawą ponad rok. Efektem jest poruszający, serial audio o zaburzeniach narcystycznych i wyrafinowanym gaslightingu. Główną historią cyklu jest historia trzech kobiet uwikłanych w toksyczną relację z jednym mężczyzną.

Jola wierzyła, że z Tomaszem zbuduje dom i wspólną przyszłość. Zamiast tego doświadczyła manipulacji, upokorzeń i lęku, które krok po kroku odbierały jej pewność siebie i poczucie własnej wartości. Ukryte oblicze: Za elegancką fasadą męża krył się człowiek zdolny do emocjonalnego okrucieństwa.

Codzienną metodą podporządkowania partnerki stał się wyrafinowany gaslighting.

Serial podcastowy odsłania mechanizmy przemocy, która nie zostawia śladów na ciele, ale potrafi skutecznie złamać ludzką psychikę.

To także opowieść o ogromnej odwadze i walce o niezależność. Bohaterka postanowiła w końcu przerwać milczenie, opowiedzieć swoją historię przed mikrofonem i zacząć uwalniać się z toksycznego związku.

Audycję prowadzi Marzena Wróbel-Szała

Poniedziałek, 17 sierpnia po godzinie 14.00

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1