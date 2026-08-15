W Cieśninie Ormuz kolejny atak na emirackie tankowce. W ostatnich dniach dochodziło do nich regularnie. Iran twierdzi zaś, że w pełni kontroluje szlak żeglugowy i na razie nie negocjuje z Amerykanami w sprawie jego otwarcia.

Wczoraj celem irańskich ataków były dwa tankowce należące do Narodowej Kompanii Naftowej Abu Zabi (ADNOC). Jak poinformowano, obyło się bez ofiar, a sytuacja na jednostkach została „opanowana”.

Tankowce koncernu petrochemicznego stają się celem regularnych ataków. Dzień wcześniej także zaatakowane zostały dwie jednostki spółki z Abu Zabi. W miniony weekend zaatakowano trzy. Od początku marca celem ataku stało się około 20 tankowców spółki ADNOC. W ostatnich dniach atakowano je aż siedmiokrotnie.

Ruch w Ormuz praktycznie ustał. Przez Cieśninę przepływają pojedyncze jednostki. Wczoraj zaledwie dwie, w tym żaden nie przewoził ropy.

Władze Iranu twierdzą, że w pełni kontrolują Ormuz. Wznowienie negocjacji z Amerykanami uzależniają od spełnienia warunków. Wypłata reparacji czy pobieranie opłat żeglugowych z perspektywy Waszyngtonu są nieakceptowalne.

Prezydent Donald Trump uważa zaś, że karty w Cieśninie Ormuz rozdają Amerykanie. Trwa blokada wejścia na szlak przez amerykańską marynarkę wojenną. Trump uważa, że irańska gospodarka jest na skraju załamania. Kraj ten nie sprzedaje ropy i jest bliski wstrzymania wydobycia z powodu przepełnionych magazynów.