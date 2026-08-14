Ciąg dalszy sprawy nowej siedziby straży granicznej w Zielonej Górze. Urząd miasta, reagując na protesty mieszkańców Jędrzychowa, zaproponował pogranicznikom działkę przy ul. Lotników. Teren znajduje się około 2,5 kilometra od centrum miasta, w pobliżu ulic Zjednoczenia i Dekoracyjnej.

– Obecnie analizujemy, czy nowa lokalizacja będzie dla nas odpowiednia – wyjaśnia kpt. Paweł Biskupik, rzecznik prasowy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:

Przypomnijmy, że według pierwotnych założeń nowa siedziba straży granicznej miała powstać na działce przy ul. Arctowskiego.