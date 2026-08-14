Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla 15 województw. Temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 35 st. C, a w nocy – 20 st. C.
W niektórych miejscach na południu kraju obowiązują alerty II stopnia, a w pozostałych rejonach alerty I stopnia.
Ostrzeżenia I stopnia zostały wydane dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz części woj.: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, a także warmińsko-mazurskiego.
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Temperatura w Polsce rośnie Na zachodzie przekracza 28°C. ??
O godzinie 13:00 najwyższą temperaturę powietrza zanotowały stacje w Słubicach i Szczecinie, najchłodniej było w Zakopanem.
W zachodniej części kraju temperatura miejscami osiągnie dziś i przekroczy 30°C.
Aktualne… pic.twitter.com/vtCEvMoyYm
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 14, 2026
Natomiast ostrzeżeniami II stopnia objęte są województwa: opolskie, śląskie i świętokrzyskie oraz częściowo woj: łódzkie, podkarpackie, a także małopolskie.
IMGW wydał ostrzeżenia
Alerty zaczną obowiązywać w sobotę po południu i pozostaną w mocy najpóźniej do godz. 21 w niedzielę. Przewidują one, że temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 29 do nawet 35 st. C, a w nocy od 14 do nawet 20 st. C.
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Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a alert II stopnia – wystąpienie tych zjawisk.