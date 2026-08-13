Prezydent Kolumbii Abelardo De La Espriella poinformował w środę (12 sierpnia), że dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w poniedziałek, wynosi 265 ofiar śmiertelnych i 496 zaginionych.

Nasze wysiłki koncentrują się na poszukiwaniu osób zaginionych

– powiedział De La Espriella dziennikarzom.

Żałoba narodowa i stan wyjątkowy

De La Espriella udał się do dotkniętych kataklizmem regionów i obiecał udzielenie wsparcia osobom, które straciły dach nad głową. Rząd ogłosił w środę trzy dni żałoby narodowej oraz stan wyjątkowy w gospodarce.

Wstrząsy o magnitudzie 7,4 nawiedziły wiele miast na zachodzie Kolumbii. Ich epicentrum znajdowało się w departamencie Chaco. Wiele rdzennych społeczności w tym położonym nad Pacyfikiem regionie nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług, co komplikuje akcję ratownicza.

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Poniedziałkowe (10 sierpnia) trzęsienie ziemi było najsilniejsze w tym kraju w XXI wieku. W 1999 roku region Chaco nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło ponad tysiąc osób. Kolumbia położona jest na obszarze intensywnej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej, znanej jako Pacyficzny Pierścień Ognia.