Prezydent Kolumbii Abelardo De La Espriella poinformował w środę (12 sierpnia), że dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w poniedziałek, wynosi 265 ofiar śmiertelnych i 496 zaginionych.
Nasze wysiłki koncentrują się na poszukiwaniu osób zaginionych
– powiedział De La Espriella dziennikarzom.
Żałoba narodowa i stan wyjątkowy
De La Espriella udał się do dotkniętych kataklizmem regionów i obiecał udzielenie wsparcia osobom, które straciły dach nad głową. Rząd ogłosił w środę trzy dni żałoby narodowej oraz stan wyjątkowy w gospodarce.
Wstrząsy o magnitudzie 7,4 nawiedziły wiele miast na zachodzie Kolumbii. Ich epicentrum znajdowało się w departamencie Chaco. Wiele rdzennych społeczności w tym położonym nad Pacyfikiem regionie nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług, co komplikuje akcję ratownicza.
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Poniedziałkowe (10 sierpnia) trzęsienie ziemi było najsilniejsze w tym kraju w XXI wieku. W 1999 roku region Chaco nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło ponad tysiąc osób. Kolumbia położona jest na obszarze intensywnej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej, znanej jako Pacyficzny Pierścień Ognia.
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