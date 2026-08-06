Człowiek jest istotą stałocieplną,dlatego też podczas upału jego organizm musi intensywnie pracować, aby utrzymać prawidłową temperaturę ciała. Konsekwencją tego,jest odczuwanie zmęczenia, nawet wtedy, kiedy nie wykonuje się żadnej pracy.Wysokie temperatury będą nam już dokuczać każdego lata.Jak się do tego dostosować ?