Przy największym żagańskim osiedlu funkcjonuje letnia strefa wypoczynku. Przygotowany specjalnie na czas wakacji teren to dwa baseny, plaża z leżakami oraz parasolami. Co ważne nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy.

Z udogodnienia przy kompleksie sportowym Arena w upalne dni korzystają całe rodziny. Woda jest filtrowana, a jej jakość stale monitorowana. Tuz obok jest również boisko wielofunkcyjne, ścianka wspinaczkowa oraz plenerowa siłownia. – To świetne miejsce na wypoczynek w środku miasta. Możemy spędzić czas pod parasolem obserwując, jak w wodzie bawią się nasze dzieci, ale bez problemu i dorośli mogą się zanurzyć w głębszym basenie. To dobra alternatywa na dobrze spędzony czas w taką pogodę. I dopóki nie mamy jeszcze kąpieliska, która jest remontowane możemy skorzystać z takiej propozycji – mówią opiekunowie dzieci: