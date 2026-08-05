Rozpoczęło się święto kolarstwa w Zielonej Górze. Jako pierwsi na linii startu stanęli juniorzy. Ponad 300 młodych kolarzy miało do pokonania 2,3 lub 4 rundy o długości 4,3 kilometra. Trasa wyścigu przebiegła m.in. wzdłuż ulic Bohaterów Westerplatte, Chrobrego i al. Wojska Polskiego.

Do Zielonej Góry przyjechali młodzi rowerzyści z całej Polski, np. z Kielc, Tarnowa Podgórnego i Kalisza:

Przypominamy, że seniorski wyścig Tour de Pologne przejedzie przez Zieloną Górę około 16:30. Na pl. Bohaterów czeka sporo atrakcji, m.in. strefa kibica, stoiska gastronomiczne oraz namioty partnerów.