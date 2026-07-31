Sejm uchylił immunitet posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Nie zgodził się jednak na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Gadowski uważa, że ten druki wniosek był nieuzasadniony, bo poseł Król nie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości:

Wniosek o areszt poparły kluby Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, a także koła Razem i Demokracja Bezpośrednia. Poseł PiS Michał Wójcik zarzucił rządzącym, że w ich szeregach zwyciężyło „kolesiostwo”:

Prokuratura Europejska zarzuca Wojciechowi Królowi przyjęcie ponad miliona złotych łapówki za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na projekt „Stara Huta” w Chorzowie oraz 27 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu pracy w Tramwajach Śląskich i katowickim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wojciech Król podważa kompetencje unijnych śledczych do prowadzenie tej sprawy. O ich zbadanie zwrócił się do Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka.