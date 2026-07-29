To już oficjalnie – jest wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie trafiły do szefa Kancelarii Sejmu. Wniosek złożyło kilku posłów z frakcji Mateusza Morawieckiego.

Paweł Jabłoński przekazał po złożeniu wniosku, że już jutro posłowie klubu Rozwój Plus przystąpią do pracy. Dziś systemy informatyczne Sejmu zostaną odpowiednio zmienione, klub przeprowadzi też rozmowy z PiS co do zmiany gabinetów i miejsc na sali obrad:

Szefem nowego klubu będzie Mateusz Morawiecki. Nowa struktura już niedługo zaprezentuje pierwsze projekty ustaw – zapowiedział Łukasz Schreiber. Dodał, że każda propozycja będzie konsultowana inaczej niż to miało często miejsce w klubie PiS. Poseł przypomniał, że dawny klub potraktował otoczenie Mateusza Morawieckiego źle:

Klub Rozwój Plus liczy czterdziestu posłów, trzech europosłów oraz jednego. Frakcja skupiona wokół byłego premiera rządu Zjednoczonej Prawicy już w najbliższy piątek, po przedpołudniowych głosowaniach w Sejmie, spotka się na pikniku merytorycznym nazywanym „Laboratorium”.