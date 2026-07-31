Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przekazywaniem informacji z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel.

– Powiadomienia dotyczące sytuacji kryzysowych mogą być wysyłane przez aplikację na urządzenia mobilne, ale wtedy nie dotrą do wszystkich zainteresowanych – zwraca uwagę wicepremier Krzysztof Gawkowski:

Z aplikacji mObywatel korzysta około 12 milionów użytkowników, a SMS-owe alerty RCB wysyłane są nawet do 30 milionów obywateli. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wyjaśniał, dlaczego SMS-y z alertami RCB docierają z odbiorców znajdujących się w zasięgu jednego masztu telekomunikacyjnego w różnym czasie:

Mieszkańcy Lubelszczyzny zostali powiadomieni o zagrożeniu z powietrza w czwartek nad ranem za pomocą sygnałów dźwiękowych. Rzeczniczka MSWIA Karolina Gałecka tłumaczyła, że alert RCB nie został wysłany, bo do tego czasu zagrożenie minęło.