Niemieckie władze szykują się na wypadek współdziałania z NATO w sytuacji, gdy w jednym z landów rządzić będzie AfD. Prorosyjska Alternatywa dla Niemiec prowadzi w sondażach w dwóch landach, które jesienią wybiorą lokalne parlamenty.

W razie konfliktu, w którym NATO będzie stroną, Niemcy będą ważnym węzłem logistycznym. Jeśli władzę w Saksonii Anhalt lub graniczącej z Polską Meklemburgii Pomorzu Przednim przejmie AfD, lokalne rządy mogą blokować współpracę z krytykowanym przez skrajną prawicę NATO. Szczególny problem może być w razie działań wymierzonych w Rosję, bo politycy Alternatywy dla Niemiec utrzymują dobre relacje z Kremlem.

Dlatego rząd federalny jeszcze przed wrześniowymi wyborami do trzech landtagów, bo wybory będą także w Berlinie, pracuje nad scenariuszami uwzględniającymi ewentualną blokadę działań. Resorty obrony i spraw wewnętrznych tworzą schematy działania bez lokalnych władz zdominowanych przez AfD.

Alternatywa dla Niemiec prowadzi w ogólnoniemieckich sondażach poparcia dla partii politycznych. W Saksonii Anhalt ma ponad 40 procent poparcia i realną szansę na wygranie wyborów 6 września. Dwa tygodnie później zagłosują mieszkańcy dwóch landów blisko polskiej granicy.