Przed końcem wakacji rząd postara się wprowadzić rozwiązanie, które miałoby ochronić Polaków przed wysokimi cenami paliw. Zapewnił o tym rzecznik gabinetu, Adam Szłapka.

W ramach działania osłonowego rząd opracował wcześniej projekt ustawy o ponadnormatywnych zyskach spółek energetycznych, która miała finansować program CPN. Zawetował ją prezydent Karol Nawrocki.

Adam Szłapka mówił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że ministerstwa finansów i energii monitorują ceny paliw na rynkach polskich i światowych:

Z początkiem lipca skończył się rządowy projekt Ceny Paliwa Niżej, dzięki któremu maksymalne ceny paliw określało ministerstwo energii. W niektórych miejscach w Polsce ceny paliw zbliżają się do ośmiu złotych za litr. Wysokie ceny ropy naftowej są spowodowane agresją Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, która rozpoczęła się pod koniec lutego.