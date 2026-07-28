Uraz nogi i wizyta w szpitalu – tak kilka dni temu zakończyła się jedna z podróży hulajnogą w Zielonej Górze. Do wypadku doszło z udziałem osoby nieletniej.

O ostrożności i przepisach przypominają mieszkańcom strażnicy miejscy, którzy w trakcie wakacji wielokrotnie podejmowali działania wobec osób, łamiących zasady. Najczęściej była to nadmierna prędkość oraz jazda bez kasku.

Mówi Agnieszka Pawłow, komendant Straży Miejskiej w Zielonej Górze:

– Dużym zagrożeniem jest również jazda w duetach – zaznacza Agnieszka Pawłow:

Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat karny lub skierowanie sprawy do sądu.