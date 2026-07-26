Blisko 300 biegaczy wzięło udział w 14. edycji Biegu Trzech Jezior. Start usytuowano na ośrodku Nierzym, a sama trasa liczyła ponad 5 kilometrów.

Organizatorzy i uczestnicy Biegu oprócz rywalizacji postawili przede wszystkim na kontakt z naturą:

Na mecie czekały na zawodników puchary i pamiątkowe medale z wizerunkiem ptaków. W tym roku symbolem tej sportowej imprezy był nur czarnoszyi. Organizatorami Biegu jest Nadleśnictwo Kłodawa, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie oraz Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta i Gmina Kłodawa. Patronat nad imprezą objął prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.