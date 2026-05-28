Od początku roku gorzowscy policjanci zatrzymali prawie 600 dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny auta lub brak przeglądu.

Mundurowi zapowiadają kolejne kontrole i przypominają, że właściwy stan techniczny auta jest istotnym elementem bezpieczeństwa na drogach.

Przypominają też, że w przypadku wykrycia niesprawności lub niedozwolonych modyfikacji dowód rejestracyjny pojazdu może zostać zatrzymany, a kierowca musi liczyć się z mandatem w kwocie nawet kilku tysięcy złotych.