Od początku roku gorzowscy policjanci zatrzymali prawie 600 dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny auta lub brak przeglądu.
Mundurowi zapowiadają kolejne kontrole i przypominają, że właściwy stan techniczny auta jest istotnym elementem bezpieczeństwa na drogach.
Przypominają też, że w przypadku wykrycia niesprawności lub niedozwolonych modyfikacji dowód rejestracyjny pojazdu może zostać zatrzymany, a kierowca musi liczyć się z mandatem w kwocie nawet kilku tysięcy złotych.
Polecamy
Brawurowa jazda motocyklisty w Zielonej Górze zakończona gigantyczną karą
4000 złotych mandatu i 14 punktów karnych dostał motocyklista, którego kilka godzin wcześniej policjanci zatrzymali już za jazdę na jednym...Czytaj więcejDetails