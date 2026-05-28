Wystawa fotograficzna pod tytułem „Rodzina zastępcza w obiektywie” będzie głównym punktem obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego we Wschowie. Wydarzenie zorganizowane zostanie w najbliższą sobotę, na miejscowym deptaku, gdzie będą animacje i zabawy dla dzieci, a w pobliskim domu kultury wyświetlony zostanie film animowany. – Jest to wyjątkowa ekspozycja, która pokazuje codzienność rodzin zastępczych – mówi Katarzyna Cichoszewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Początek wydarzenia o 13.30. Natomiast od 1 do 3 czerwca zorganizowane zostaną dni otwarte PCPR we Wschowie.