Służby zatrzymały trzy osoby podejrzewane o wywoływanie fałszywych alarmów. Dwie usłyszały już zarzuty – dotyczą m.in. fałszywych zgłoszeń, uczestnictwa czy kierowania grupą przestępczą.

– Zatrzymana jest jeszcze jedna osoba, która może mieć związek ze sprawą – mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga:

Zatrzymani nie przyznają się do dokonywania fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach. Zatrzymane osoby, to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat. Sprawa jest rozwojowa i w tej chwili nie są ujawniane szczegóły.

Do fali fałszywych zgłoszeń doszło w połowie maja. W ich skutek ratownicy, policjanci czy strażacy byli wzywani do nieprawdziwych zdarzeń m.in. w miejscach zamieszkania dziennikarzy TV Republika, czy niektórych polityków.