Holandia i Niemcy stworzą w Estonii “taktyczną” kwaterę główną NATO, aby Sojusz mógł szybciej zareagować na atak Rosji. Według Agencji ANP pierwsi żołnierze mają wyruszyć wkrótce.

Według mediów do Estonii ma zostać przeniesiona kwatera pierwszego holendersko-niemieckiego korpusu NATO (1GNC), która od 1995 r. mieści się w Munster. Dowodzony przez Niemców i Holendrów Korpus jest odpowiedzialny za operacje lądowe. Stacjonują w nim także żołnierze kilkunastu innych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych i Francji. Holandia i Niemcy w zeszłym roku zaoferowały przeniesienie kwatery do Estonii.

Pracowaliśmy nad tym od dłuższego czasu, aby wschodnia flanka NATO była postrzegana jako silna w przypadku zagrożenia ze strony Rosji. Chcielibyśmy pokazać naszym wschodnim partnerom, że na różne sposoby ich wspieramy

– powiedział premier Holandii Rob Jetten.

Szczegóły całej operacji nie są znane. Media piszą, że pierwszych kilkudziesięciu żołnierzy ma zostać przeniesionych w najbliższym czasie.