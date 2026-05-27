Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński deklaruje, że będzie kierował instytucją tak, aby wszystkie organy państwa działały sprawnie i zgodnie z prawem.

W rozmowie z Programem Trzecim Polskiego Radia podkreślił również, że chciałby doprowadzić do zakończenia sporów i podziałów w środowisku sędziowskim.

Zbigniew Kapiński od dziś jest I prezesem SN. Dotychczasowego prezesa Izby Karnej SN powołał na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Sędzia Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Brali w nim udział tylko neosędziowie powołani przy udziale nieprawidłowo ukształtowanej KRS.

Kapiński to karnista, który przeszedł przez wszystkie szczeble sądownictwa. Przed awansem do Sądu Najwyższego orzekał w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Był uznawany za faworyta wyborów na następcę Małgorzaty Manowskiej, której sześcioletnia kadencja upłynęła wczoraj.