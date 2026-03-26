Deklaracje zostały wprowadzone do systemu, indywidualne numery kont trafiają do mieszkańców, a odsetki za okres przejściowy nie będą naliczane. MOK porządkuje system opłat za odpady – informuje magistrat.

– To ogromne przedsięwzięcie organizacyjne – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta:

Dla wszystkich poprawnych deklaracji złożonych do 24 marca wygenerowano indywidualne numery rachunków bankowych. Informacje o numerach kont trafiają do mieszkańców. – Co ważne odsetki za brak opłat w okresie przejściowym nie będą naliczane – dodaje rzecznik magistratu:

MOK przypomina, że osoby, które jeszcze nie złożyły deklaracji, powinny jak najszybciej to zrobić. Deklaracje przyjmowane są zarówno w biurze przy ul. Targowej 9, jak i elektronicznie.