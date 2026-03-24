Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział we wtorek (24 marca) Agencji Reutera, że priorytetem w zakresie finansowania obronności Polski jest unijny program SAFE. Dodał, że rząd uczestniczy też w dyskusjach nad innymi międzynarodowymi programami w tym zakresie.
W tej chwili koncentrujemy się na programie SAFE, to nasz priorytet
– powiedział minister, który we wtorek (24 marca) gościł w Londynie.
Dodał, że jest to „blisko 44 mld euro dostępnych dla nas natychmiast”.
Reuters zapytał Domańskiego o inne programy, jak inicjatywa Wielkiej Brytanii, Finlandii i Holandii, by prowadzić wspólne zamówienia obronne.
Uczestniczymy w rozmowach
– odpowiedział minister, uzupełniając, że są to prace grup roboczych na poziomie technicznym.
Projekt brytyjsko-fińsko-holenderski to jedna z kilku takich inicjatyw, których celem jest skierowanie większej ilości prywatnych środków na zbrojenia – zaznaczył Reuters.
Domański uczestniczył w Londynie w konferencji CEE Capital Markets w Londynie. Powiedział tam, że liczy na nowe inwestycje brytyjskich firm zbrojeniowych w Polsce i decyzje w tej sprawie mogą zostać podjęte w ciągu 3-6 miesięcy.
