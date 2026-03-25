Polskie Stronnictwo Ludowe poprawiło prezydencką inicjatywę SAFE zero procent. Klub złożył w Sejmie projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.

Jak tłumaczył prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wyeliminowano z niego błędy natury konstytucyjnej. Źródłem finansowania wydatków na zbrojenia – podobnie, jak w projekcie prezydenta – ma być zysk Narodowego Banku Polskiego.

Poparcie dla projektu „SAFE zero procent” w wersji zaproponowanej przez PSL będzie sprawdzianem rzeczywistych intencji prezydenta Karola Nawrockiego – uważa senator tej partii Jan Filip Libicki. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że armia wymaga pilnych inwestycji:

Projekt PSL rozszerza zakres Funduszu Inwestycji Obronnych m.in. o finansowanie doposażenia służb podległych MSWiA oraz rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej wykorzystywanej do transportu wojska i sprzętu. Zmiany obejmują także skład komitetu sterującego zatwierdzającego wydatki – mają w nim zasiadać przedstawiciele zarówno prezydenta, jak i premiera.

Jak podkreślił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłaszając projekt, rząd zachowuje kontrolę nad funduszem, co jest zgodne z konstytucją.