Prawie 200 pisanek zgłoszonych do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek. wkrótce będzie mozna oglądnąć je wszystkie.

Muzeum Lubuskie zakończyło nabór do 53. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego. W tym roku do organizatorów wpłynęło 198 pisanek wykonanych przez 36 autorów. „Zainteresowanie było duże chociaż nieco mniejsze niż w roku ubiegłym” mówi Mirosław Pecuch, etnograf i zastępca kierownika filii Zagroda Młyńska w Bogdańcu.

Pisanki musiały być wykonane tradycyjnymi technikami. Po raz kolejny poziom był bardzo wysoki – przyznaje Lidia Świątkowska, córka patrona konkursu.

Wszystkie pisanki zaprezentowane zostaną w najbliższą niedzielę kiedy to dostępna będzie pokonkursowa wystawa. Wtedy też poznamy zwycięzców najładniejszych pisanek. Zaplanowano także warsztaty – dodaje Mirosław Pecuch.

Pokonkursowa wystawa pisanek odbędzie się w niedzielę (29 marca) w Spichlerzu. Zostanie otwarta o godzinie 15:00. Wstęp wolny.