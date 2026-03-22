„Stefan Bulanda” audycja Konrada Stanglewicza w poniedziałek 23.03.2026 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

7 lutego 2026 roku, w wieku 86 lat, zmarł pułkownik pilot dr Stefan Bulanda. Absolwent Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie i Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk politycznych, radca prawny, instruktor lotnictwa, pedagog.

Od 1979 roku współtwórca i dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, znanego jako „Lotnik”, którym kierował niemal czterdzieści lat.

Pana pułkownika poznałem po katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Poprosiłem go aby w Radiu skomentował przyczyny lotniczej tragedii. Znał się na rzeczy. Miał doktorat z bezpieczeństwa lotów, był pilotem samolotów odrzutowych, zaś Edmund Klich – podówczas Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych – był niegdyś jego uczniem.

Był więc Stefan Bulanda człowiekiem jak najbardziej właściwym do roli komentatora lotniczej katastrofy. I od tego zaczęliśmy rozmowę.