Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów po raz pierwszy w historii zdobyły Superpuchar Polski. Gorzowianki pokonały we własnej hali mistrzynie Polski, VBW Gdynia 78:69.

Miejscowe w pierwszej kwarcie raz po raz trafiały za trzy punkty i budowały przewagę. Po pierwszej odsłonie były to cztery oczka, po drugiej już 14.

Gdynianki w trzeciej odzyskały swój rytm w ataku, zmieniły też obronę i zmniejszyły stratę do 8 punktów, jednak w ostatniej części znów dominowały gospodynie. MVP spotkania została wybrana 18-letnia debiutantka na najwyższym poziomie Magdalena Kloska, pozyskana przez AZS AJP ze Szkoły Gortata Gdańsk:

Rozczarowana po meczu była jedna z polskich liderek VBW, Liliana Banaszak:

KSSSE Enea AJP Gorzów – VBW Gdynia 78:69 (24:20, 23:13, 14:20, 17:16)

Punkty dla AZS AJP: Kloska 20, Hurt 16, Telenga 13, Reid 12, Owusu 8, Szymkiewicz 7, Gertchen 2, Stasiak 0, Kuczyńska 0

VBW: Jones 18, Ułan 16, Jakubiuk 13, Hebard 6, Wrzesiński 6, Pawłowska 4, Banaszak 4, Gilmajster 2, Ekh 0, Wysocka 0.